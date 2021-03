Casino Guardian publie un nouveau rapport sur les raisons pour lesquelles les Britanniques dépensent autant dans les jeux d'argent

VARNA, Bulgarie, 16 mars 2021 /PRNewswire/ -- Des chiffres récemment publiés par la United Kingdom's Gambling Commission (UKGC), un organisme britannique de réglementation des jeux d'argent, ont révélé que l'industrie locale des jeux d'argent a généré un rendement brut de plus de 14 milliards de livres sterling entre avril 2019 et mars 2020. Et même si cela représente une baisse nominale de 0,6 % par rapport à l'année précédente, les jeux d'argent restent très populaires dans le pays.

L'organisme de réglementation des jeux d'argent a commandé un sondage portant sur le mois de septembre 2020, dont les résultats sont tout aussi troublants. Mais combien les Britanniques injectent-ils dans l'industrie locale des jeux d'argent? Ou, plus important encore, pourquoi la population britannique s'adonne-t-elle autant à ces jeux?

Casino Guardian , un site de médias consacré au secteur des jeux d'argent au Royaume-Uni, essaie de répondre à ces questions dans son dernier rapport intitulé Why Do Brits Spend So Much on Gambling? (Pourquoi les Britanniques dépensent-ils autant dans les jeux d'argent?). Il contient des informations exhaustives sur les habitudes et les dépenses de jeu de la population locale. Les informations y sont présentées sous forme de tableau, ce qui permet aux lecteurs de consulter facilement les données.

Le rapport commence par une introduction qui présente l'étendue et la taille de l'industrie britannique des jeux d'argent au moyen du Gross Gambling Yield (GGY; rendement brut des jeux d'argent). Malgré la baisse de revenus généralisée due à la pandémie de coronavirus, l'industrie ne montre aucun signe de ralentissement.

Le rapport élaboré par Casino Guardian met également en lumière la fréquence à laquelle la population locale s'adonne à des jeux d'argent. On y apprend ainsi que 22,2 % des Britanniques ont joué deux fois ou plus par semaine au cours des douze mois ayant mené jusqu'à septembre 2020, et on y trouve des informations sur les modes de jeux de la population.

Dans son rapport, Casino Guardian évoque deux raisons pouvant expliquer ces tendances, la première étant l'omniprésence des établissements de jeux d'argent dans le pays (qui étaient au nombre de 10 098 au moment de la rédaction du rapport). Le rapport aborde également la question des jeux d'argent en tant que partie intégrante de la culture et de l'histoire britanniques.

Enfin, Casino Guardian se penche sur les dernières mesures réglementaires que le gouvernement britannique a adoptées pour protéger la population des méfaits des jeux d'argent, comme l'interdiction des transactions de jeu par carte de crédit et la réduction des mises maximales pour les terminaux de pari à cote fixe.

