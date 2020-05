Casino.se exklusiv intervju: Play´n GO blickar mot framtiden

Mer innovation och anpassat innehåll är det som krävs för att nå framgång

STOCKHOLM, 26 maj, 2020 /PRNewswire/ -- Casino.se satte sig ned med Play´n GO:s säljchef Magnus Olsson för att diskutera hans prognos för casinoindustrin 2020.

2019 var verkligen en rejäl succé för Play´n GO enligt Olsson som framhöll den populära Tome of Madness spelautomaten som en av deras många stora hits. Han pekade även på företagets musikbaserade speltitlar som Testament som mottagits väldigt väl.

Samtidigt som mjukvaruleverantören fortsätter att utöka sin spelportfölj med populära spel med innovativa med äventyrs-spel som Shield of Athena så har Play´n GO ställt in siktet på deras unika varumärke och spännande spel ska finnas på alla reglerade marknader.

Olsson är övertygad om att formeln för framgång är att fokusera på en bättre spelupplevelse och föreslår att casinon att göra detsamma. Olsson pekade på operatörer som har kunnat använda "någon form av AI (artificiell intelligens) i front-end" för att visa "olika spel till olika målgrupper och skräddarsy sina erbjudande för olika typer av spelare äger ett övertag."

Det finns också mycket att se fram emot. Ännu mer kan göras när det handlar om skapandet av nya spelmaskiner. Från gamification till 3D, Ar och VR – Olsson uppmanar branschen att hjälpa till att driva den utveckling som krävs för att föra tekniken till en mycket bredare publik och säger, "Vi skulle gärna vilja visa vad vi kan göra!" och syftar då till att ge spelare bättre och mer underhållande spel.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet och få reda på hur Play´n GO ser på framtiden för spel på nätet.

