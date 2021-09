Casio bringt die MT-G mit brandneuem Außendesign und mehrschichtiger Carbon-Lünette auf den Markt

Der MTG-B2000YBD hat einen Lünettenrahmen an den Seiten, der durch Schichtung und Bearbeitung mehrerer Carbon- und Glasfaserplatten gebildet wird. Der neue Rahmen der Lünette ist 77 % leichter als der beim MTG-B2000-Modell verwendete Edelstahl-Rahmen. Die oberste Schicht Carbon-Folie ist um die Seite gewickelt, und zylindrische Carbon-Platten sind für eine verbesserte Haltbarkeit um die Bandanstöße gewickelt. Eine mehreckige Krone ergänzt das Design der Lünette. Glasfaserschichten im typischen G-SHOCK-Rot sorgen für einen stilvollen Akzent an den Seiten des Gehäuses, die roten Ziffern machen das Zifferblatt zum Blickfang.

Die Lünette der MTG-B2000XD zeichnet sich durch eine komplexe Form aus, die durch das fortschrittliche Press- und Schneidverfahren entsteht, mit dem das mehrschichtige Carbonmaterial hergestellt wird. Bei seitlicher Ansicht der Lünette erscheinen die Glasfaserschichten in einem brandneuen originellen Grün, was der Uhr einen sportlichen und raffinierten Look verleiht.

Die beiden neuen Uhren verfügen über ein geschichtetes Verbundband aus Metall und feinen Harzteilen. Das Armband ist dank der neuen hohlen Metallkomponenten mit spezieller Formtechnologie noch leichter. Dadurch kann mehr Harz auf der Rückseite des Bandes verwendet werden, was eine noch bessere Passform ermöglicht und gleichzeitig den Look und den Glanz des Metalls an den wichtigen Stellen beibehält.

Die MTG-B2000YBD und die MTG-B2000XD bieten volle Funktionalität, unter anderem einen funkgesteuerten Zeitkalibrierungssignalempfang und Mobile-Link-Kopplung mit einer dedizierten Smartphone-App sowie automatischer Zeitkorrektur, wenn das gekoppelte Smartphone in der Nähe ist. Ein besonders helles LED-Licht sorgt für optimalen Komfort beim Ablesen der Uhr im Dunkeln

