Casio bringt „G-SHOCK × Rui Hachimura"-Kooperationsmodell auf den Markt

TOKIO, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute den Verkaufsstart der GST-B100RH, ein Neuzugang in der Reihe der stoßfesten G-SHOCK-Uhren, an. Die GST-B100RH ist das erste Kooperationsmodell, das zusammen mit den Profi-Basketballer Rui Hachimura kreiert wurde.