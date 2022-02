Casio bringt mattschwarze Ganzmetall-G-SHOCK auf den Markt

Eine komplexe Kombination aus verschiedenen Oberflächen

TOKIO, 24. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute das neueste Modell seiner stoßbeständigen Armbanduhren-Reihe G-SHOCK vorgestellt. Die neue GMW-B5000MB ähnelt der GMW-B5000, der ursprünglichen Vollmetallversion des ersten G-SHOCK-Modells, und verfügt über eine Reihe detaillierter Oberflächen, die in einem raffinierten schwarzen Design kombiniert werden.