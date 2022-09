Casio bringt mittelgroße G-SHOCK auf den Markt

Mit luxuriöser Metalllünette und dimensionalem Zifferblatt

TOKYO, 29. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung seiner G-SHOCK-Linie stoßfester Uhren bekannt. Die GM-S110 ist eine digital-analoge Kombinationsuhr im mittelgroßen Design mit einer luxuriösen Metalllünette und einem dimensionierten Zifferblatt. Die neue Uhr wird in vier Modellen erhältlich sein.

Mit ihrem auf Robustheit ausgerichteten Design sind die G-SHOCK Uhren seit langem beliebt, vor allem bei einem breiten Spektrum männlicher Nutzer. Um eine noch vielfältigere Fangemeinde zu bedienen, hat Casio sein Angebot an Uhren für Frauen erweitert und kompaktere Modelle entwickelt, die jeder tragen kann.

Die neue GM-S110 passt sich mit ihrem kompakteren und komfortableren 42-mm-Gehäusedurchmesser und dem schlankeren 13-mm-Profil an schlankere Handgelenke an und bietet dennoch die gleiche Stoßfestigkeit, die Sie von einer G-SHOCK erwarten. Die Uhr verfügt über ein dimensioniertes Zifferblatt mit einem Design, das auf der beliebten GMA-S110 basiert, die von Nutzern aller Geschlechter gut bewertet wurde.

Die kunstvoll geformte Lünette ist auf den einzelnen Oberflächen mit einer separaten Haarlinie und einer Hochglanzpolitur versehen, um die Textur des Metalls hervorzuheben. Das Zifferblatt, das sich aus einer komplexen Anordnung von 3D-Teilen zusammensetzt, weist außerdem ein Metallfinish auf, das auf mehreren Komponenten angebracht ist und die Metalllünette schön ergänzt.

Die neue Uhr ist in vier Modellen erhältlich. Das GM-S110-1A hat eine elegante silberne Farbe, die die ursprüngliche Textur des Metalls zur Geltung bringt. Das GM-S110PG-1A erhält durch das roségoldene IP einen exquisiten Farbakzent. Das GM-S110B-8A sieht dank grauem IP schick aus. Das GM-S110LB-2A verwendet ein neu entwickeltes hellblaues IP. Die raffinierte Coolness dieser Farboptionen macht jede der neuen GM-S110 Uhren zu einer hervorragenden Ergänzung für jede Mode und jeden Stil.

Weitere Informationen: https://www.casio.com/intl/news/2022/0929-gm-s110/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908367/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908368/image_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD