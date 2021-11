Casio bringt MT-G Uhr mit komplexer, mehrfarbiger Karbonlünette auf den Markt

Die Lünette der MTG-B2000XMG wird in einem neuen Verfahren hergestellt, bei dem Karbon und farbige Glasfasern nach dem Zufallsprinzip laminiert und daraus die Lünette geschnitten wird. Durch dieses Verfahren entsteht eine mehrfarbige Lünette mit einem komplexen Muster, das an die wunderschöne mystische Färbung des Regenbogenbergs angelehnt ist. Dessen verschiedenfarbige Schichten sind durch die Oxidation von Mineralien entstanden und haben sich im Laufe der Zeit durch vulkanische Aktivitäten und tektonische Bewegungen gebildet. Keine Uhr gleicht der anderen, jede Lünette weist ein einzigartiges, komplexes Muster auf. Farbenfrohe Ionenplattierungen (IP) zieren die Komponenten der Uhr, von der Regenbogen-IP am inneren Rand der Lünette über die roségoldene IP der Schließe und der Bandschlaufe bis hin zur hellblauen und violetten IP der vorderen Schrauben, Knöpfe und der Krone. Das mehrfarbige Zifferblattdesign ergänzt die Farben der Lünette.