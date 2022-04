Casio bringt Octagonal G-SHOCK mit erweiterten Funktionen auf den Markt

Kultige 2100er Linie mit Bluetooth®-Konnektivität und Solarladesystem

TOKIO, 14. April 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. Stellte heute die neueste Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK vor. Die fünf neuen GA-B2100 Uhren sind die ersten in der kultigen achteckigen 2100er Linie, die mit Smartphone Link Konnektivität über Bluetooth® und Solarladefunktion ausgestattet sind.

Das 2019 erschienene Basismodell GA-2100 ist eine zeitgemäße Interpretation der allerersten G-SHOCK, der DW-5000C. Das schlichte, stilvolle Design war weltweit beliebt, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern.