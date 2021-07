Casio bringt PAC-MAN-Kollaborationsmodell mit lustigem Retro-Styling in einer Digitaluhr auf den Markt

TOKYO, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Veröffentlichung des A100WEPC an, eines Kooperationsmodells mit dem kultigen und weltweit beliebten PAC-MAN-Spiel. Die A100WEPC basiert auf der aktuellen Neuauflage der F-100-Digitaluhr, die ursprünglich 1978 auf den Markt kam.