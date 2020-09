Casio bringt Uhren der MT-G-Reihe mit neu entwickelter Doppelkernschutzstruktur auf den Markt

Bei den neuen MTG-B2000-Uhren wird die in früheren Uhren der MT-G-Serie verwendete Metallkernschutzstruktur durch die neue Doppelkernschutzstruktur mit carbonfaserverstärktem Harzgehäuse ersetzt, was ein noch geringes Gewicht möglich macht und wodurch die Stabilität von Carbonfasern ideal genutzt wird. Die Uhr verfügt über eine doppelte Struktur mit einem Carbonfaser-Einschalengehäuse, das Gehäuse und Gehäuseboden nahtlos verbindet. Diese ist von einem Metallrahmen umgeben, der der Uhr von allen Seiten einen edlen, metallischen Look verleiht. Die neue Struktur verleiht der Uhr mehr sichtbares Metall, während das beliebte mittelgroße Gehäuse und das geringe Gewicht beibehalten wurden, das bei dem 2018 erschienenen MTG-B1000-Modell so beliebt war. Die MTG-B2000-Uhren verfügen außerdem über Triple G Resist, um Stößen, Fliehkraft und Vibrationen standzuhalten, was sie besonders robust macht.