Casio bringt zum 40-jährigen Jubiläum G-SHOCK-Uhrenserie „Adventurer's Stone" auf den Markt

Modelle glänzen mit Mineralien und Metalllünetten

TOKIO, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Herausgabe der neuesten Ergänzungen zu seiner Serie stoßfester G-SHOCK-Uhren bekannt, die zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Marke G-SHOCK und ihres unermüdlichen Strebens nach Robustheit entwickelt wurden. Die sechs Modelle der Serie „Adventurer's Stone" sind von Steinen inspiriert, die Abenteurer schon seit langer Zeit zur Navigation verwenden.

Adventurer's Stone GM-5640GEM, GM-114GEM and GM-2140GEM GM-S5640GEM, GM-S114GEM and GM-S2140GEM

Seit der Einführung der allerersten G-SHOCK-Uhr, der DW-5000C, hat sich die Marke nicht nur in Bezug auf die Stoßfestigkeit, sondern auch in Bezug auf die Funktionalität und das äußere Design kontinuierlich weiterentwickelt.

Die stoßfesten Adventurer's-Stone-Modelle zum 40-jährigen Jubiläum sind von Steinen*1 inspiriert, die Abenteurern schon seit dem Mittelalter als nützliche Kompasse dienen. Das Markenkonzept der kontinuierlichen Innovation von G-SHOCK inspiriert die Menschen zu neuen Herausforderungen, und das Design dieser Linie basiert auf dem Wert, den diese Steine seit jeher für Menschen haben, die das Abenteuer suchen.

*1 Schon Reisende des Altertums haben die lichtbrechenden Eigenschaften der Steine an bewölkten Tagen als Kompass genutzt, um die Position der Sonne zu bestimmen.

Die Metalllünetten der Uhren sind so geschmiedet und strukturiert*2, dass sie die raue Haptik des Steins reproduzieren. Die strukturierte Oberfläche ist ebenfalls geschliffen, während die Oberseite und die Seiten mit Haarlinien und Spiegeln behandelt sind, was eine kristallartige Schönheit hervorbringt. Jede Lünette ist von einer anderen Steinart inspiriert und wird mit einer von vielen verschiedenen farbigen Ionenplattierungen behandelt, um das Aussehen des jeweiligen Minerals und seine einzigartige Leuchtkraft je nach Lichteinfall und Querschnitt des Steins zu reproduzieren. Das Band jedes Modells ist so gestaltet, dass es die Lünette ergänzt.

*2 Die Lünette des Modells GM-S5640GEM ist nicht strukturiert.

Wie es sich für ein Jubiläumsmodell gehört, ist das Jubiläumslogo auf dem Gehäuseboden eingraviert, auf der Bandschlaufe befinden sich vier Sterne für die Zahl 40, und auf dem Zifferblatt ist der Schriftzug „SINCE 1983" (seit 1983) zu lesen.

Modell Farben GM-5640GEM Regenbogen × Schwarz GM-114GEM Gold × Schwarz GM-2140GEM Blau × Blau GM-S5640GEM Regenbogen × Weiß GM-S114GEM Violett × Schwarz GM-S2140GEM Gold × Weiß

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1965198/G40th_AdventurersStone_kv_16x9.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1965196/PRNewswire_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1965197/PRNewswire_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.