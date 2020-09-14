Casio готовится к выпуску моделей часов серии EDIFICE, разработанных совместно с командой Scuderia AlphaTauri

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CASIO COMPUTER CO., LTD

Sep 14, 2020, 13:35 ET

ТОКИО, 14 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня объявила о выпуске новых моделей в дополнение к уже имеющимся высокоточным хронографам в металлическом корпусе серии EDIFICE, в основе которой лежит концепция бренда "Speed and Intelligence" («Скорость и интеллект»). Новые модели наручных часов EQB-1100AT и ECB-20AT разработаны совместно с командой-конструктором «Формулы-1» Scuderia AlphaTauri, ставшей победителем Гран-при Италии 2020 года.

EQB-1100AT／ECB-20AT
EQB-1100AT／ECB-20AT
EQB-1100AT／ECB-20AT
EQB-1100AT／ECB-20AT EQB-1100AT／ECB-20AT EQB-1100AT／ECB-20AT

Компания Casio является официальным партнером команды Scuderia Toro Rosso с 2016 года. Совместно разработанные модели EQB-1100AT и ECB-20AT являются первыми с момента изменения командой своего названия на Scuderia AlphaTauri в этом сезоне. Циферблаты этих часов выполнены в цветовой гамме, содержащей оттенки темно-синего (с градиентом) и белого цветов, которая перекликается с цветами команды Scuderia AlphaTauri, а оттенок темно-синего в точности совпадает с цветом бренда EQUIFICE. Модель ECB-20AT имеет темно-синий корпус и ремешок. На циферблате, задней крышке корпуса и ремешке часов обеих моделей нанесен логотип команды — эта деталь художественного оформления тесно переплетается с мировоззрением команды Scuderia AlphaTauri.

Модель EQB-1100AT имеет тонкий (9,6 мм) корпус восьмиугольный безель в сочетании с углепластиком, широко используемым в автоспорте. Часы могут одновременно показывать время в двух городах. Модель ECB-20AT оснащается программируемым таймером, а также кожаным ремешком с вырезанным логотипом команды. Обе модели снабжены сапфировым стеклом, устойчивым к механическим повреждениям и достаточно прочным для того, чтобы эти часы могли использоваться механиками команды. Кроме того, часы имеют функцию автоматической коррекции времени при сопряжении со смартфоном с использованием специального приложения. На циферблате, задней крышке корпуса и ремешке часов обеих моделей нанесен логотип команды — эта деталь художественного оформления тесно переплетается с мировоззрением команды Scuderia AlphaTauri. Эти модели имеют особую конструкцию, разработанную совместно с командой в соответствии с потребностями ее участников, разъезжающих по всему миру и нуждающихся в планировании своих дел с точностью до минуты.

Scuderia AlphaTauri

Scuderia AlphaTauri — итальянская гоночная команда, в состав которой входят перспективные молодые пилоты. До текущего сезона эта команда имела название Scuderia Toro Rosso. Команда выходит на трассу «Формулы-1» с юношеским задором на гоночных автомобилях, оснащенных выдающимися техническими новинками, охваченная страстью к скорости. Фирма Casio, убежденная в том, что эти качества идеально соответствуют концепции бренда EDIFICE, является официальным партнером команды с 2016 года.

EDIFICE: https://www.edifice-watches.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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