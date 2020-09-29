Casio готовится к выпуску модели часов серии EDIFICE, разработанной совместно с Honda Racing

Бренд Honda Racing прочно ассоциируется с деятельностью компании Honda Motor Co., Ltd. в сфере автомотоспорта по всему миру. Компания находится в центре внимания как поставщик силовых агрегатов для команды Scuderia AlphaTauri Formula One™, официальным партнером которой является фирма Casio. Сотрудничество между брендами Honda Racing и EDIFICE, оба из которых имеют японское происхождение, эволюционировало от преданности общему делу до максимально эффективного использования возможностей высоких технологий в их глобальных сферах деятельности.

Новые часы EFS-560HR являются уже четвертой моделью, разработанной совместно с Honda Racing. Источником вдохновения для дизайнера этих часов послужила гоночная трасса, которая символизирует связующую нить между разработкой компанией Honda технологий, проходящих испытания в гоночных условиях и внедряемых затем в легковые автомобили серийного производства, и разработкой под брендом EDIFICE новейших часовых технологий с учетом предложений, поступающих от гоночных команд. Конструкция этих часов продумана до мельчайших деталей: от особого покрытия на циферблате, напоминающего поверхность асфальтированной гоночной трассы, и заканчивая красными делениями по окружности циферблата и окантовкой вставленных циферблатов, напоминающей обочину гоночной трассы.

Безель изготовлен из углеволокна, широко используемого в автоспорте. Для обеспечения стойкости в жестких условиях, характерных для работы автомехаников гоночных команд, ремешок имеет тканевое покрытие CORDURA™ со вставками из волокон Kevlar™. Стойкое к механическим повреждениям сапфировое стекло с устойчивым к царапинам покрытием и система зарядки с использованием фотоэлементов обеспечивают высочайшую практичность. На циферблате, ремешке и задней крышке корпуса нанесен логотип Honda Racing. Эта модель сотрудничества также нашла свое отражение в специальной упаковке, которая пробудит еще больший интерес у поклонников Honda Racing.

Kevlar™ является торговым знаком или зарегистрированным товарным знаком E.I. du Pont de Nemours and Company.

EFS-560HR: https://products.edifice-watches.com/asia-mea/en/_detail/EFS-560HR-1A/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1282425/EDIFICE.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1282426/EDIFICE_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1282427/EFS_560HR.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD