Casio lança EDIFICE com design de caixa com motivo de suspensão de carros de corrida

O SOSPENSIONE ECB-2000 é um cronógrafo de alto desempenho que expressa uma visão de mundo automobilística com um design único de caixa modelada em uma suspensão de carro de corrida de fórmula. Com um motivo inspirado na suspensão duplo A (double wishbone) usada em carros de corrida de fórmula com pares de braços bifurcados superior e inferior, os terminais que conectam as pulseiras à caixa são configurados em um arranjo de quatro braços. Pela primeira vez em um relógio EDIFICE, a caixa é fabricada com resina reforçada por fibra de carbono, leve e altamente durável.

O novo relógio está disponível em três versões. O ECB-2000PB possui uma pulseira de uretano macia para um ajuste extremamente confortável no pulso, enquanto o ECB-2000D e O ECB-2000DC apresentam uma estrutura sofisticada com pulseiras de aço inoxidável. O ECB-2000 incorpora uma visão do mundo automobilismo com um design que evoca a imagem nítida de um carro de corrida de fórmula.

O ECB-2000 utiliza o sistema de carregamento solar resistente, que converte a luz de lâmpadas fluorescentes e outras fontes para alimentar o relógio, bem como funções de link móvel utilizáveis ao emparelhar via Bluetooth® com um smartphone. Quando utilizado com o aplicativo dedicado CASIO WATCHES, o relógio ajusta a hora automaticamente. O aplicativo também permite a configuração da hora mundial com o smartphone, bem como a transferência e a exibição de dados de cronômetro medidos no relógio, todos os quais são recursos que oferecem suporte para atividades de corrida.

Modelo Cor do bisel Material do bisel ECB-2000PB Preto Carbono/aço inoxidável ECB-2000D Prata Aço inoxidável ECB-2000DC Cinza Aço inoxidável

A marca e o logotipo Bluetooth®são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858407/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858408/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858409/image_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.