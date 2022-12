Casio lança G-SHOCK com moldura removível em designs divertidos e exclusivos

Renovando e atualizando a forma suave do DW-001

TÓQUIO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co. Ltd. anunciou hoje o lançamento das mais novas adições à sua família de relógios G-SHOCK resistentes a choques. Os novos relógios G-B001 assumem a forma do DW-001 lançado em 1994, adicionando um toque lúdico com moldura removível.

G-B001 Banda G-B001MVE * 1/Interchangeable *1 Dois designs com moldura de resina/um com bisel de metal G-B001MVB * 2 / G-B001MVA*2 *2 com bisel de resina/bisel de metal

Com seu design Capsule Tough, que envolveu totalmente a caixa em resina para oferecer uma estrutura exclusiva resistente a impactos, o DW-001 original introduziu uma nova sensibilidade ao se afastar dos designs robustos e rígidos convencionais. O poder e a força do G-SHOCK foram transmitidos a uma nova forma curva e suave que despertou grande interesse.

Os novos relógios G-B001 levam o conceito de design do DW-001 ainda mais longe, combinando a ideia de acondicionar o relógio com a emoção de se abrir uma cápsula de brinquedo vendida em uma máquina automática. A moldura removível neste relógio resistente a choques permite que os usuários misturem e combinem componentes para escolher um visual que melhor se adapte ao seu estilo para o dia.

Mantendo a forma suave do DW-001, os novos relógios apresentam um design de moldura dupla que permite a remoção da moldura de resina para que a moldura de metal abaixo seja exibida, muito parecido com o design de uma cápsula de brinquedo. A moldura de resina permanece fiel ao design do DW-001, com um esquema de cores em dois tons, enquanto os acabamentos finos e espelhados nos componentes individuais da moldura de metal oferecem uma aparência mais sofisticada. Este design destaca o caráter distinto das molduras de resina e de metal, oferecendo um relógio pop e sofisticado ao mesmo tempo.

O G-B001MVE também inclui uma moldura e uma pulseira de resina intercambiáveis, oferecendo ainda mais opções de design para os usuários misturarem e combinarem a seu gosto.

Mais informações:https://www.casio.com/intl/news/2022/1201-G-B001/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958397/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958398/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958399/3.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD

