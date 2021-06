Casio lança G-SHOCK compacto que oferece praticidade orientada para o treino

O GBD-200 tem um novo design de perfil menor para a caixa, que é 2,0 mm mais fina, 8,8 mm mais baixa e 3,4 mm mais estreita em comparação com o antecessor GBD-100. Para fazer com que o relógio pareça ainda mais fino, a caixa, a moldura e outras peças foram cuidadosamente projetadas para parecer planas quando vistas de lado. A pulseira é feita de uretano macio para oferecer ventilação e flexibilidade excepcionais e para garantir um ajuste confortável no pulso. Furos perto das argolas que prendem a pulseira no estojo garantem respirabilidade, ajudando a liberar a transpiração e dando ao relógio um ajuste confortável e arejado, que é ótimo para a prática de exercícios. O espaçamento de precisão de 5 mm entre os buracos da pulseira também permite ajustes precisos de comprimento.

O GBD-200 também possui uma funcionalidade excepcional. Basta emparelhar com um smartphone via Bluetooth® para ajustar as distâncias capturadas pelo sensor de aceleração do relógio utilizando o GPS do smartphone. Uma vez que o usuário ajuste isso, o relógio mede distâncias com níveis ainda mais altos de precisão,* mesmo quando não está conectado a um smartphone. O relógio também mede o ritmo de corrida e vem com um recurso de volta automática, que monitora automaticamente os tempos ao longo de uma distância estabelecida. Quando utilizado com o aplicativo dedicado G-SHOCK MOVE, o relógio oferece grande suporte para treinos diários, permitindo que os usuários verifiquem os registros contínuos com dados sobre números de passos e calorias queimadas, registros de atividade e muito mais, diretamente no smartphone.

*Em comparação com as medições de distância feitas pelos modelos anteriores da Casio, que utilizavam apenas o acelerômetro. Depende da precisão da função GPS do smartphone também.

https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GBD-200-9/

A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531590/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531591/2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD