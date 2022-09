Casio lança G-SHOCK de tamanho médio

Com luxuoso bisel de metal e mostrador em relevo

TÓQUIO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento da mais recente adição à linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O GM-S110 é um relógio de combinação digital-analógica com design de tamanho médio, luxuoso bisel de metal e mostrador em relevo. O novo relógio estará disponível em quatro modelos.

Com design focado na robustez, os relógios G-SHOCK são populares há muito tempo, especialmente com uma ampla gama de usuários do sexo masculino. Para atender agora a uma ainda mais diversificada base de fãs, a Casio adicionou um foco na expansão de sua linha de relógios femininos e na criação de modelos mais compactos que podem ser usados por qualquer pessoa.

O novo GM-S110 foi projetado para ajustar bem a pulsos mais finos, com uma caixa mais compacta e confortável de 42 mm de diâmetro e perfil mais estreito de 13 mm, que ainda oferece toda a resistência a impacto que você espera de um G-SHOCK. O relógio apresenta um mostrador em relevo com design baseado no popular GMA-S110, que foi muito bem avaliado por usuários em todo o espectro de gêneros.

O formato complexo do bisel tem acabamentos separados, escovado no estilo hairline e espelhado, aplicados em cada superfície para melhorar a textura do metal. O mostrador, composto por um arranjo complexo de peças 3D, também apresenta um acabamento metálico aplicado a vários componentes para complementar bem o bisel de metal.

O novo relógio está disponível em quatro modelos. O GM-S110-1A apresenta elegante cor prata que exibe a textura original do metal. O GM-S110PG-1A traz um requintado toque de metalização iônica (MI) em ouro rosé. O GM-S110B-8A tem um visual elegante graças à MI cinza. O GM-S110LB-2A ostenta a recém-desenvolvida MI azul claro. A beleza sofisticada dessas opções de cores torna todos os novos relógios GM-S110 um excelente complemento para qualquer moda ou estilo.

