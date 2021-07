Casio lança modelo de colaboração PAC-MAN com relógio digital em estilo divertido e retrô

O novo relógio A100WEPC é inspirado no recém-lançado A100, que reproduz o design do F-100 original, incluindo o layout frontal singular de quatro botões. O estilo foi projetado para evocar visual retrô do jogo PAC-MAN. O mostrador do relógio apresenta os personagens do jogo, PAC-MAN e os fantasmas, em formato colorido e pixelado e o logotipo ILUMINATOR vem centralizado e escrito na fonte PAC-MAN. O design do mostrador replica fielmente a tela do jogo PAC-MAN, incluindo até detalhes como a linha rosa que marca a saída do ninho de onde os fantasmas surgem. A caixa do relógio banhada a ouro é inspirada na cor da máquina de fliperama do PAC-MAN. Uma representação do PAC-MAN sendo perseguido pelos fantasmas é gravada a laser na pulseira superior. A cena é revertida na pulseira inferior com o PAC-MAN desta vez perseguindo os fantasmas. A caixa traseira também apresenta o logotipo e ícones PAC-MAN.

Para oferecer a aparência completa do jogo PAC-MAN, o relógio vem em embalagem especial impressa com os personagens PAC-MAN e a tela de pontuação do jogo.

PAC-MAN™&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

