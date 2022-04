Casio lança modelo EDIFICE em colaboração com TOM'S, inspirado em carros esportivos de luxo

A TOM'S é uma das principais equipes de corrida japonesas, que compete nas corridas de maior prestígio do Japão e já venceu vários campeonatos SUPER GT e SUPER FORMULA. A empresa também traz as tecnologias que desenvolve para as corridas para suas peças de reposição e carros customizados. Como a equipe da TOM'S precisa de relógios que permitam que seus membros compartilhem tempos precisos durante as corridas, a Casio é sua patrocinadora desde 2013 com a EDIFICE, sua linha de relógios inspirados em uma visão do mundo do automobilismo.

A terceira colaboração entre a TOM'S e a Casio, o EQB-1100TMS é um relógio de alto desempenho com uma caixa fina de apenas 8,9 mm e design inspirado nos carros esportivos de luxo da TOM'S. O relógio conta com um mostrador feito de fibra de carbono, um material muito prevalente no automobilismo, e destaque em dourado para o logotipo da TOM'S, ponteiro dos segundos e ponteiro do indicador, que lhe confere uma aparência de luxo requintado. A gradação de cor em torno dos perímetros do cristal de safira e o mostrador embutido na posição das seis horas recria a cor variável do tubo do escapamento em titânio de um carro esportivo, quando o calor da exaustão faz com que o titânio fique azulado. Todos os detalhes foram criados sob a supervisão da TOM'S, incluindo o bisel octogonal tratado com revestimento de íons pretos e a caixa e a pulseira com revestimento de íons cinza, que deixam o elegante relógio tão impressionante quanto os carros esportivos de luxo da empresa.

O EQB-1100TMS também vem com funções Mobile Link, que emparelham com um smartphone via Bluetooth®. Quando utilizado com o aplicativo dedicado EDIFICE Connected, o relógio ajusta automaticamente a hora e permite que o usuário utilize seu smartphone para escolher facilmente qualquer uma das cerca de 300 cidades para obter a hora mundial e exibir a hora em duas cidades. O sistema de carregamento Tough Solar converte a luz e alimenta o relógio, oferecendo praticidade e conveniência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797749/EQB_1100TMS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797751/EQB_1100TMS_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1797750/TOM_S_hand_indicator_hand_gold_color.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD

