Casio lança modelos Flare Red para início das comemorações do aniversário de 40 anos do G-SHOCK

Evocando explosões solares com bisel laminado multicor com partículas fosforescentes

TÓQUIO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de duas novas adições à marca G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. Com a aproximação do aniversário de 40 anos do G-SHOCK em abril de 2023, a Casio está buscando conectar-se com cada um dos fãs do G-SHOCK por meio de várias atividades, como o lançamento de modelos comemorativos e a realização de eventos especiais em vários lugares do mundo. Para dar início a tudo isso, a Casio lançou o MTG-B3000FR e o GWG-2040FR, dois modelos Flare Red comemorativos do aniversário com a cor vermelha da marca G-SHOCK e um design que evoca intensas explosões solares.

A G-SHOCK começou com um plano de uma única página de construir um relógio que não quebrasse, mesmo que fosse derrubado. Ela fez sua estreia em 1983 com uma estrutura resistente a impacto, que derrubou a sabedoria convencional sobre a fragilidade dos relógios de pulso.

Os modelos Flare Red, comemorativos do aniversário de 40 anos, o MTG-B3000FR e o GWG-2040FR, contam com bisel laminado multicor fabricado com materiais fosforescentes na cor vermelha característica da marca G-SHOCK. O design evoca explosões solares, as enormes erupções de energia intensa provenientes da superfície do sol. A Casio utilizou uma técnica desenvolvida recentemente que lamina folhas de carbono e de fibra de vidro colorida e as une formando o bisel. Partículas fosforescentes misturadas nas folhas de fibra de vidro criam desenhos poderosos, incríveis mesmo no escuro. O bisel de cada relógio tem seu próprio visual exclusivo, uma vez que os materiais apresentam uma aparência única dependendo da parte da laminação em que o bisel é cortado.

No GWG-2040FR, as partículas fosforescentes também são misturadas ao carbono forjado dos terminais que conectam a caixa à pulseira, criando padrões aleatórios maravilhosos, que brilham no escuro.

O logotipo em comemoração ao aniversário de 40 anos do G-SHOCK, desenhado pelo famoso grafiteiro Eric Haze, está gravado na parte traseira da caixa. Esses relógios também apresentam quatro estrelas para representar "40", um toque super especial para a primeira onda de modelos comemorativos dos 40 anos de inovação do G-SHOCK.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

