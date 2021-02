Casio lança novo MT-G inspirado na beleza da Fênix Azul

A Casio é dedicada à busca de expressividade inovadora em sua linha de relógios G-SHOCK, explorando o design CMF que integra cor, material e acabamento. Os relógios G-SHOCK com construção em metal têm sido muito bem aceitos pelo mercado nos últimos anos. A Casio vai ainda mais longe com esses modelos de metal, utilizando revestimento de íons, técnicas de gravação a laser e novos materiais para criar o tipo de design totalmente original digno do G-SHOCK.

O novo MTG-B2000PH apresenta revestimento de íons de arco-íris aplicados na moldura e na caixa, bem como um mostrador multicolorido que expressa o motivo de design inspirado na Fênix Azul, uma ave da mitologia oriental que, segundo a tradição, ostenta notícias auspiciosas. A moldura apresenta uma construção independente separada da caixa. São aplicadas camadas de gradação de amarelo a vermelho, em sentido transversal na moldura e longitudinal na caixa, sobre o revestimento de íons azul claro, sugestivo de chamas ardentes, para obter uma coloração mística na qual as inúmeras tonalidades parecem estar interligadas. As sutis variações de cor no revestimento de íons de arco-íris significam que cada relógio é único, não existem dois iguais. O mostrador também emprega detalhes em um design de várias cores como rosa e laranja. A pulseira azul-marinho translúcida destaca o design do relógio com uma visão resplandecente da Fênix Azul.

O design cativante é complementado por uma funcionalidade excepcional. O relógio apresenta não apenas a calibração de hora por ondas de rádio, mas também o ajuste automático de hora quando emparelhado com um smartphone por meio de um aplicativo dedicado. Essas funções oferecem conveniência excepcional: o relógio é ajustado automaticamente à hora local ao cruzar os fusos horários, sem exigir qualquer ação do usuário.

Site oficial da série G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444459/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444460/image2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

