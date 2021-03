Casio lança o mais fino G-STEEL

Com visual elegante, os novos relógios GST-B400 apresentam a caixa mais fina comparada a qualquer G-STEEL até hoje, com apenas 12,9 mm. Estes modelos incluem um módulo novo e aprimorado, desenvolvido para oferecer um produto mais fino. A Casio atingiu novos patamares em ambas as áreas, reduzindo o número e o tamanho dos componentes no módulo e utilizando montagem de alta densidade com um layout mais plano e otimizado. Com apenas dois ponteiros e funcionando em um sistema Bluetooth® de baixa consumo, os modelos GST-B400 consomem 55,7% menos do que seu antecessor.*2 O requisito de consumo mais baixo significa que o mostrador não precisa utilizar tanta luz, oferecendo melhorias no projeto do mostrador. Tratamentos aplicados nas peças internas e em outros pontos dão ao relógio uma aparência de textura metálica mais marcante. Com um dial na posição 9 horas para exibir o modo, o nível da bateria e muito mais, a Casio se esforçou bastante para garantir grande legibilidade, também.

*2 O modelo GST-B200.

Ambos os modelos GST-B400AD e GST-B400BD apresentam mostradores tratados com multicamadas com deposição de vapor para coloração cromogênica e exclusiva. Várias camadas de revestimentos transparentes são aplicadas para moldar a aparência da luz, aproveitando a expressão cromática possibilitada pela deposição do vapor. Vários testes levaram à escolha dos tratamentos de deposição de vapor em um tom elegante de azul e uma tonalidade vermelha profunda recém-desenvolvida.

A funcionalidade desses relógios é tão impressionante quanto o seu design. Os recursos altamente convenientes incluem ajuste automático de horário quando emparelhados com um smartphone com o aplicativo dedicado e uma função Time & Place que permite que o usuário registre a hora e a posição atuais em um mapa no aplicativo com apenas um botão no relógio. Outros recursos que oferecem praticidade excepcional incluem um ambiente de notas que ajuda os usuários a monitorar os próximos eventos agendados no aplicativo, além de uma luz de LED duplo de alto brilho que permite ler o relógio no escuro.

Site oficial da série G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457188/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457189/2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD