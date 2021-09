Casio lança o modelo EDIFICE em colaboração com a Honda Racing, apresentando o "Championship White"

Honda Racing refere-se às atividades de esportes motorizados que a Honda Motor Co., Ltd. (doravante "Honda") desenvolve em todo o mundo. A colaboração entre a Honda Racing e a EDIFICE, ambas originárias do Japão, evoluiu desde 2018 de uma dedicação compartilhada para o aproveitamento de recursos de alta tecnologia em suas conquistas globais.

O ECB-S100HR homenageia a distinta história e conquistas da Honda em F1™, ao criar a sua inspiração de design a partir do Honda RA271. Em 1964, o RA271 representou a primeira participação de um automóvel japonês em uma corrida de F1™, com sua carroceria branca e o sol nascente vermelho. Esta cor da carroceria, apelidada de "Championship White", tornou-se um símbolo do espírito de corrida da Honda. O anel externo do mostrador no ECB-S100HR é finalizado com a autêntica tinta branca do Campeonato, enquanto o mostrador e os ponteiros embutidos são acentuados em vermelho. A lateral do vidro apresenta um padrão impresso que evoca uma bandeira quadriculada, uma homenagem às muitas vitórias da Honda. A pulseira de couro genuíno apresenta um esquema de duas cores em dois tons, com o lado externo produzido em branco e a parte inferior em vermelho.

O ECB-S100HR oferece um ajuste confortável no pulso com sua caixa fina de tamanho médio e recursos úteis, incluindo o sistema de energia solar resistente, que converte de forma eficiente a luz para alimentar o relógio, bem como possui conectividade Bluetooth® e uma luz de LED dupla de alta luminosidade. O relógio é compatível com smartphone usando um aplicativo dedicado, para ajustar automaticamente ao tempo correto e permitir que o usuário selecione de qualquer uma das mais de 300 cidades durante o horário mundial. O ECB-S100HR é disponibilizado com uma função de hora e local que registra a data/hora e a posição atuais em um mapa dentro do aplicativo, pressionando-se apenas um botão no relógio, o que permite que os usuários verifiquem onde estavam e quando. O indicador do mostrador embutido na posição 9 horas conta até o alarme ou o tempo de destino, começando a partir de 30 minutos de antecedência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631823/ECB_S100HR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631824/ECB_S100HR_Outer_ring_dial_finished_authentic_Championship_White_paint.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631825/Additional_nylon_band_Honda_RA271_The_F1TM_car_a_Japanese.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD