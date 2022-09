Casio lança PRO TREK com bisel de metal octogonal

Design inspirado no "bushcraft", o máximo em estilo ao ar livre

TÓQUIO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do PRW-6900Y e do PRW-6900YL com bisel de metal octogonal em sua linha PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre.

PRW-6900 PRW-6900Y-1, PRW-6900Y-3 and PRW-6900YL

A linha PRO TREK oferece funcionalidades para uso externo, apreciadas por alpinistas, praticantes de trilhas e todos que simplesmente adoram as atividades ar livre. Esses três novos relógios vêm com Triple Sensor (bússola digital, barômetro/altímetro e termômetro), além de recepção de ondas de rádio Multi-Band 6 de seis estações de transmissão em todo o mundo e sistema de carregamento Tough Solar para fornecer energia estável a essas funções e muito mais.

Combinando sensores PRO TREK com funções de manutenção de tempo, os modelos PRW-6900Y e PRW-6900YL são relógios para atividades ao ar livre inspirados no "bushcraft",*1 a arte de acampar na natureza que muitos entusiastas de atividades ao ar livre adoram.

*1 O estilo "bushcraft", adotado por campistas que gostam de viver na natureza com um mínimo de ferramentas, como um machado e uma faca, sobrevivendo com seus conhecimentos sobre o estilo de vida ao ar livre, tem se tornado cada vez mais popular, principalmente entre os campistas mais experientes.

O bisel octogonal de aço inoxidável apresenta bordas finas, evocando a borda afiada de um robusto machado de madeira. A circunferência da parte superior do bisel é trabalhada com linhas finas, enquanto as bordas e os lados afiados são polidos com acabamentos de linha de cabelo e espelho e revestidos com íons para uma impressão forte e expressiva. A superfície do mostrador é texturizada para capturar a aparência de ferro fundido de um forno holandês. Além de uma segunda mão com um esquema de cores inspirado em uma fogueira, a mão do indicador do mostrador embutido lembra a lâmina de uma faca de acampamento, trazendo mais elementos de "bushcraft" para o design.

A Casio demonstra seu compromisso com o meio ambiente fazendo a pulseira*2 e a caixa com plásticos de biomassa, utilizando matérias-primas de sementes de rícino e milho. Produzidos com recursos renováveis, os plásticos de biomassa devem ajudar a promover a mudança para economias circulares e a reduzir as emissões de CO 2 . Além disso, o PRW-6900YL conta com uma pulseira de couro retardador de chama, desenvolvida recentemente, que resiste mesmo quando atingida por faíscas.

*2 A pulseira do PRW-6900YL não é feita com plásticos de biomassa.



Modelo Cor Pulseira PRW-6900Y-1 Preto Plásticos de biomassa PRW-6900Y-3 Cáqui PRW-6900YL Marrom Couro

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1896206/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1896207/image_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.