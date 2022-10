Casio lança relógio com a colaboração de Eric Haze para celebrar 40º aniversário do G-SHOCK

Logotipo comemorativo de aniversário gravado na parte posterior da caixa

TÓQUIO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento da mais recente adição aos relógios G-SHOCK resistentes a impacto. O GMW-B5000EH é um modelo criado em colaboração com o artista de grafite Eric Haze, natural de Nova York, para marcar o 40º aniversário do G-SHOCK em abril de 2023.

GMW-B5000EH GMW-B5000EH e pulseira Quando a luz é ativada e logotipo do 40º aniversário

Desde o primeiro relógio G-SHOCK em 1983, a marca estabeleceu-se como inigualável em durabilidade e exclusividade de design. Levando essas qualidades a colaborações com a moda, esportes, arte, música e outros campos culturais, o G-SHOCK tornou-se favorito em todo o mundo.

Desde 1999, o artista e designer nascido em Nova York, Eric Haze, tem colaborado com frequência com o G-SHOCK. Além de projetar os logotipos e identidades comemorativos do aniversário do G-SHOCK, Haze colaborou em vários modelos da linha.

O GMW-B5000EH é um relógio resistente a choques desenvolvido em colaboração com Haze para comemorar o 40º aniversário do G-SHOCK. O primeiro modelo de colaboração com um projeto totalmente em metal, este relógio é baseado no GMW-B5000D, que herdou o design do primeiro G-SHOCK, e tem uma pulseira com obras de arte com a assinatura de Haze. O chapeamento de íons (IP) preto é aplicado à pulseira de aço inoxidável, que é então sobreposta com padrões de pontos gravados a laser para reproduzir a obra do artista em um elegante esquema de cor monocromático.

O logotipo criado por Haze para comemorar o 40º aniversário do G-SHOCK está gravado na parte posterior da caixa, e o logotipo da marca Haze aparece no visor do relógio quando a luz é ativada. Esses e outros recursos especiais de design evocam uma sensação de alta qualidade, mas divertida, que faz desta colaboração o modelo perfeito para dar início às celebrações do 40º aniversário do G-SHOCK.

Eric Haze

O lendário artista e designer de Nova York, Eric Haze, é um dos profissionais de criação mais procurados nos universos do design contemporâneo, das ruas e dos artistas que impulsionaram as colaborações de marcas.

