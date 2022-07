Casio lança relógios G-SHOCK totalmente em metal com bisel octogonal

Estes novos relógios GM-B2100 resistentes a impactos empregam aço inoxidável como material externo para a caixa, a pulseira e o bisel, impulsionando a linha 2100 tanto em construção totalmente em metal quanto no design definido. A fim de garantir a resistência a impactos nestes relógios revestidos de metal, a estrutura resistente a impactos criada para a forma icônica do GMW-B5000 totalmente em metal foi adotada também para a caixa, a pulseira e as juntas do bisel desses relógios, com componentes amortecedores feitos de resina fina instalados entre o bisel e a caixa.

O bisel, submetido a processos meticulosos — primeiro forjando, depois cortando e polindo — são precisamente elaborados para um mostrador de formato complexo que é extremamente sólido e elegante. Para realçar a beleza do metal, os componentes são tratados com acabamentos diferentes — o bisel com um acabamento circular em sua superfície superior, a pulseira com acabamento vertical e o bisel, botões e fundo da caixa com acabamento espelhado. O mostrador é composto por várias partes para criar profundidade e dimensão, enquanto o anel de discagem embutido na posição de 9 horas e os marcadores de horas são tratados com um acabamento de deposição de vapor para um mostrador de relógio com um visual de qualidade.

Os novos relógios também oferecem serviços práticos com um sistema de carregamento solar resistente que elimina a necessidade de substituição regular da bateria. Eles também estão equipados coma conectividade Smartphone Link* via Bluetooth® para manutenção de horário preciso e fácil ajuste de alarmes, temporizador de contagem regressiva, hora mundial e outras funções a partir de um aplicativo de smartphone.

* Requer o download do aplicativo exclusivo CASIO WATCHES.

Modelo Cor GM-B2100D Prata GM-B2100BD Preto GM-B2100GD Ouro rosa

A marca e o logotipo Bluetooth®são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1866663/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1866664/image_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.