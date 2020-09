Casio lançará G-SHOCK com biséis e pulseiras intercambiáveis

O DWE-5600CC é o modelo mais recente da série 5600, herdando a épica forma quadrada do primeiro G-SHOCK e incluindo três tipos de pulseiras e dois biséis intercambiáveis para expandir a experiência do usuário da marca G-SHOCK. Como nos modelos anteriores da série 5600, a pulseira é projetada para reduzir o choque da caixa se o relógio cair, ao mesmo tempo em que incorpora uma alavanca deslizante recém-desenvolvida para facilitar a remoção. O bisel, que normalmente é fixado na caixa com parafusos, emprega um novo design preso por meio de quatro pequenos ganchos feitos de fibra de carbono. O relógio é o primeiro modelo da série 5600 a incorporar a estrutura Carbon Core Guard com uma caixa reforçada com fibra de carbono resistente ao choque.

O DWE-5600CC é equipado com um bisel de resina verde e uma pulseira impressa com o design da placa de circuito usado no modelo básico do relógio da série 5600, o que dá ao relógio uma aparência de camuflagem. Os acessórios incluídos são um bisel de resina preta fosca e uma pulseira impressa com os números "3229" que representam a designação de módulo para a série 5600. Também está incluída uma pulseira de tecido com acabamento luminescente e reflexivo, que é impressa com um design de placa de circuito em preto e branco. Os usuários ficarão maravilhados quando retirarem o bisel e revelarem o logotipo "SHOCK RESIST" visível na lateral da caixa.

Site oficial do G-SHOCK: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/DWE-5600CC-3/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249944/DWE_5600CC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249945/DWE_5600CC_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

