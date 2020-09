Casio lançará modelos EDIFICE em colaboração com a Scuderia AlphaTauri

A Casio é parceira oficial da Scuderia Toro Rosso desde 2016. Os modelos EQB-1100AT e ECB-20AT da colaboração são os primeiros desde que a equipe mudou de nome para Scuderia AlphaTauri nesta temporada. Os mostradores apresentam um esquema degradê em azul marinho e branco, seguindo as cores da equipe Scuderia AlphaTauri e exatamente o mesmo azul marinho da cor da marca EDIFICE. O ECB-20AT tem caixa e pulseira em azul marinho. Os dois modelos têm a gravação do logotipo da equipe no mostrador, no fundo da caixa e na pulseira, parte de um design que é inspirado na visão de mundo da Scuderia AlphaTauri.

O EQB-1100AT tem uma caixa fina de 9,6 mm e uma moldura octogonal em carbono amplamente utilizada em esportes motorizados. O relógio pode mostrar simultaneamente a hora em duas cidades. O ECB-20AT vem com um cronômetro e pulseira de couro com o logotipo da equipe. Em ambos os modelos, o mostrador é de cristal de safira resistente a arranhões, forte o suficiente para os mecânicos da equipe. Os relógios também ajustam automaticamente o horário quando emparelhados com um smartphone utilizando um aplicativo dedicado. Os dois modelos têm a gravação do logotipo da equipe no mostrador, no fundo da caixa e na pulseira, parte de um design que é inspirado na visão de mundo da Scuderia AlphaTauri. São modelos especiais desta colaboração que auxiliam os membros da equipe que viajam ao redor do mundo e precisam programar atividades de forma minuciosa.

Com sede na Itália, a Scuderia AlphaTauri é uma equipe de corrida com um elenco de jovens pilotos em ascensão. Nesta temporada, a equipe mudou de nome para Scuderia Toro Rosso. A equipe leva ao circuito da Fórmula 1 energia juvenil, carros de corrida movidos por inovações tecnológicas excepcionais e constante busca pela velocidade. Acreditando que essas qualidades correspondem perfeitamente ao conceito da marca EDIFICE, a Casio é parceira oficial da equipe desde 2016.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

