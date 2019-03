Casio lançará novos modelos projetados em colaboração com a Scuderia Toro Rosso para capturar toda a diversão da filosofia de vida do automobilismo

Franz Tost, diretor Scuderia Toro Rosso, disse: "O sucesso na Fórmula 1 é determinado pelo tempo, mais do que em qualquer outro esporte. Cada segundo conta, e é decisivo ter um parceiro como a EDIFICE, da Casio, que tem nossa mesma dedicação ao detalhes do design e ao desenvolvimento tecnológico. O novo cronógrafo Casio EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition é fruto dessa atenção aos detalhes, que é realmente única. A combinação da tecnologia avançada e do design dinâmico reflete as características semelhantes à produção do nosso carro de Fórmula1."

Os novos modelos ECB-900TR, EQS-920TR e EFR-564TR possuem combinações de cores que adotam o vermelho, o azul e o prateado dos carros de corrida da Scuderia Toro Rosso. As linhas gerais do design dos relógios inspira-se na filosofia de vida do automobilismo internacional, com toques especiais como os o estilo dos números indicadores das horas que lembra os números dos carros da equipe. O mostrador e a tampa traseira exibem o logotipo da equipe, e o ponteiro dos segundos é decorado com as cores da bandeira da Itália, sede da equipe. Todos esses detalhes demonstram que esses projetos são verdadeiramente dignos dos modelos feitos em colaboração com a Scuderia Toro Rosso. Além disso, os relógios vêm em embalagens especiais.

Todos os três modelos possuem um mostrador multidimensional e um bisel plano, e o ECB-900TR e o EQD-920TR também usam um sistema de carregamento por energia solar. O ECB-900TR emparelha-se com um smartphone através do Bluetooth® para maior facilidade de uso, permitindo que o usuário ajuste as funções de hora e controle do relógio, como a hora mundial e o alarme, utilizando um aplicativo para smartphone. Os mostradores de LCD nas posições de 12 horas e 9 horas permitem ver e acessar várias informações.

Esses relógios vão conectar seus donos com o mundo do automobilismo e com a Scuderia Toro Rosso.

Especificações

ECB-900TR Resistência a água 100 metros Precisão a temperatura normal ±15 segundos por mês (sem emparelhamento com smartphone) Especificações de comunicação Comunicação padrão Bluetooth® em baixa energia* Alcance do sinal Até 2 m (pode variar dependendo das condições do ambiente) Alarme 5 alarmes multifuncionais (diário, uma vez, programado), sinalização a cada hora Cronômetro de contagem regressivo Cronômetro de contagem regressiva, unidade de medição: 1/10 de segundo; faixa de contagem regressiva: 24 horas; intervalo de ajuste para tempo de início da contagem regressiva: de um segundo a 24 horas (incrementos de um segundo, incrementos de um minuto e incrementos de uma hora) Cronômetro Capacidade de medição: 00'00''000~59'59''999 (para os primeiros 60 minutos), 1:00'00''0~23:59'59''9 (após 60 minutos); unidade de medição: 1/1000 de segundo (para os primeiros 60 minutos), 1/10 de segundo (após 60 minutos); modos de medição: tempo decorrido, tempo parcial; dados registrados: até 200 registros (media em tempos parciais); velocidade (de 0 a 400 unidades/hora) Funções de Mobile Link Ajuste automático da hora (quatro vezes ao dia); hora mundial: mais de 300 cidades; ajuste de hora em um toque; buscador de telefone, etc. Outras funções Hora mundial, indicador de bateria, mudança automática de horário de verão, calendário totalmente automático, ativação e desativação do tom com operação por botão; luz dupla de LED, etc. Fonte de energia Sistema Tough Solar (sistema de carregamento por energia solar) Tempo de operação aproximado da bateria Período de operação sem exposição à luz após totalmente carregado: - Cerca de 6 meses com uso normal das funções - Cerca de 19 meses com a função de economia de energia ativada *Funciona com a precisão de um relógio de quartzo regular (a ±15 segundos por mês) quando é usado sem emparelhamento com um smartphone. Tamanho da caixa 51,5 × 48,0 × 13,9mm Peso Total Aproximadamente 163g *A identidade gráfica e o logotipo Bluetooth são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. é feita por meio de uma licença.

EQS-920TR Resistência a água 100 metros Cronômetro Cronômetro de um segundo; capacidade de medição: 29'59"; modos de medição: tempo transcorrido, tempos do primeiro e do segundo lugar Outras funções Exibição de data, indicador do nível da bateria Fonte de energia Energia solar Precisão a temperatura normal ±20 segundos por mês Tempo de operação aproximado da bateria Aproximadamente 5 meses (a partir do carregamento total até que os ponteiros parem) Tamanho da caixa 56,0 × 47,6 × 12,5 mm Peso Total Aproximadamente 170g

EFR-564TR Resistência a água 100 metros Precisão a temperatura normal ±20 segundos por mês Cronômetro Cronômetro de 1/10 de segundo; capacidade de medição: 59'59''99, tempo transcorrido, tempos do primeiro e do segundo lugar Outras funções Exibição de data Vida da bateria 3 anos em SR920SW Tamanho da caixa 52,0 × 48,9 × 12,4mm Peso Total Aproximadamente 172g

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg

FONTE Casio Computer Company Ltd

SOURCE Casio Computer Company Ltd