Casio lance la première G-SHOCK MUDMASTER en carbone forgé

La GWG-2000 est la dernière-née de la série de montres MUDMASTER, dont la structure résistante à la poussière et à la boue est conçue pour être utilisée dans des milieux terrestres comportant beaucoup de saleté, de sable, de boue, de poussière ou de gravats. Pour la première fois dans une montre G-SHOCK, la nouvelle GWG-2000 utilise du carbone forgé, un matériau utilisé pour les avions et les voitures de course.

Le carbone forgé est un type spécial de résine renforcée de fibres de carbone, un matériau plus léger que l'acier inoxydable et dont la résistance à la traction est supérieure à celle-ci. Grâce à sa capacité à être pressé dans des formes complexes, le carbone forgé est utilisé pour la patte reliant la lunette au bracelet des deux côtés, protégeant ainsi structurellement le cadran de la montre.

Le carbone forgé est fabriqué en malaxant de fines particules de fibre de carbone dans une résine, qui est ensuite forgée dans une matrice de presse à haute température et pression. Sous certains angles, de fines particules de carbone sont visibles à la surface, formant un motif noir et gris incroyable qui est non seulement attrayant mais aussi unique en son genre.

La montre est également équipée de boutons Mud Resist de conception nouvelle. L'association de boutons en acier inoxydable et d'un matériau tampon interne en silicone, qui non seulement absorbe les chocs mais assure une parfaite étanchéité, garantit des performances encore meilleures en matière de résistance à la poussière et à la boue.

Le boîtier est fabriqué en résine renforcée de fibres de carbone, légère et résistante. Les matériaux et la structure ont été modifiés pour rendre le boîtier plus fin de 1,9 mm que le modèle précédent*. Inspirée des équipements professionnels, le bracelet présente une structure semblable aux poignées antidérapantes en caoutchouc que l'on voit sur les véhicules spécialisés et les machineries lourdes, et les boutons sont crantés pour plus de contrôle, ce qui en fait un outil puissant et hautement fonctionnel. La GWG-2000 est disponible en trois couleurs : gris monochrome stoïque, kaki camouflage et beige sable.

*MUDMASTER GWG-1000

Modèles Couleur GWG-2000-1A1 Gris GWG-2000-1A3 Kaki GWG-2000-1A5 Beige sable

