Casio lance le garde-temps PRO TREK, conçu en collaboration avec MAMMUT

Bande en tissu, fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées, imprimée avec des vues spectaculaires de montagnes enneigées

TOKYO, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière nouveauté de la gamme de montres d'extérieur PRO TREK. Le nouveau PRW-61MA est un modèle conçu en collaboration avec la marque suisse de plein air MAMMUT.

Cette dernière version, la PRW-61MA, réunit PRO TREK et MAMMUT pour un design parfait pour un style de vie urbain en plein air.

PRW-61MA PRW-61MA and interchangeable band

La montre est livrée avec un bracelet en tissu et un bracelet interchangeable en uréthane souple qui conviennent à une variété d'occasions et de styles vestimentaires. La bande de tissu primaire présente l'impression monochrome MAMMUT Alpine de vues spectaculaires de montagnes enneigées pour lesquelles les designs de la marque outdoor sont connus. L'étiquette de la bande est brodée du logo du mammouth MAMMUT. La bande en uréthane souple est un design noir simple avec le logo du mammouth sur la boucle de la bande pour un port quotidien. Le garde-temps intègre également la signature orange MAMMUT sur le logo de la marque sur le cadran de la montre, les aiguilles des heures et des minutes, les boutons et d'autres éléments de design.

Un autre aspect important de cette collaboration est l'engagement des deux marques en faveur de la préservation de l'environnement. MAMMUT s'attache à éliminer les substances dangereuses de ses processus de fabrication tout en développant des produits durables. La PRO TREK est la première ligne Casio à intégrer des pièces de montres fabriquées à partir de plastiques de biomasse écologiques, qui ont été introduites en mars 2022. Reflétant la passion pour la conservation de la nature que partagent les deux marques de plein air, le PRW-61MA utilise des matériaux durables. La bande en tissu est fabriquée à partir de PET recyclé provenant de bouteilles en plastique et d'autres matières plastiques, tandis que la bande en uréthane souple est fabriquée à partir de plastiques issus de la biomasse, en utilisant des matières premières provenant de graines de ricin et de maïs. Le boîtier et le fond du boîtier sont également fabriqués en plastique issu de la biomasse.

En outre, la montre est équipée du système de charge Tough Solar, qui convertit efficacement la lumière des lampes fluorescentes et d'autres sources pour alimenter la montre, éliminant ainsi la nécessité de remplacer régulièrement la pile.

Plus d'informations : https://www.casio.com/intl/news/2022/1027-prw-61ma/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1928840/PRW_61MA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1928841/PRW_61MA_interchangeable_band.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD