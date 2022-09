Casio lance une G-SHOCK de taille moyenne

Avec une lunette en métal de luxe et un cadran dimensionnel

TOKYO, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie du dernier ajout à sa gamme de montres antichocs G-SHOCK. La GM-S110 est une montre combinée numérique-analogique de taille moyenne dotée d'une lunette en métal luxueuse et d'un cadran dimensionnel. La nouvelle montre sera disponible en quatre modèles.

Avec leur design axé sur la robustesse, les montres G-SHOCK sont depuis longtemps populaires, notamment auprès d'un large éventail d'utilisateurs masculins. Aujourd'hui, pour servir une base de fans encore plus diversifiée, Casio s'est attaché à élargir sa gamme de montres pour femmes et à développer des modèles plus compacts que tout le monde peut porter.

La nouvelle GM-S110 est conçue pour s'adapter à des poignets plus fins, avec un boîtier plus compact et confortable de 42 mm de diamètre et un profil plus fin de 13 mm, qui offre toujours la résistance aux chocs que vous attendez d'une G-SHOCK. La montre présente un cadran dimensionnel dont le design est basé sur la populaire GMA-S110, qui a reçu de bonnes notes de la part des utilisateurs de tous les genres.

La lunette de forme complexe présente des finitions capillaires et miroir distinctes appliquées à des surfaces individuelles pour mettre en valeur la texture du métal. Le cadran, qui se compose d'un agencement complexe de pièces en 3D, présente également une finition métallique appliquée à plusieurs composants pour compléter joliment la lunette métallique.

La nouvelle montre est disponible en quatre modèles. La GM-S110-1A présente une élégante couleur argentée qui met en valeur la texture originale du métal. La GM-S110PG-1A reçoit une touche de couleur exquise grâce à l'IP or rose. Le GM-S110B-8A a un look chic grâce à son IP gris. Le GM-S110LB-2A utilise utilise un IP bleu clair nouvellement développé. La fraîcheur sophistiquée de ces options de couleur fait de chacune des nouvelles montres GM-S110 un superbe complément à toute mode ou style.

Plus d'informations : https://www.casio.com/intl/news/2022/0929-gm-s110/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1908367/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1908368/image_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD