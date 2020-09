Casio lancera une collection de montres MT-G dotées de la toute nouvelle structure Dual Core Guard

La nouvelle montre MTG-B2000 met encore plus en avant la structure Metal Core Guard utilisée dans les anciennes montres de la collection MT-G en employant la nouvelle structure Dual Core Guard qui intègre un boîtier de résine renforcé en fibres de carbone, tirant parti du poids léger et de la rigidité des fibres de carbone. La montre offre une double structure dotée d'un boîtier monocoque en carbone qui intègre harmonieusement le boîtier et le dos du boîtier. Le tout est entouré d'un cadre en métal, ce qui donne à la montre un aspect métallique raffiné lorsqu'on la regarde directement et sur les côtés. Cette nouvelle structure a permis d'obtenir une montre avec plus de métal visible tout en conservant le boîtier de taille moyenne et le poids si populaires qui, selon les utilisateurs, ont fait de la MTG-B1000 lancée en 2018 une montre qui se porte très facilement. La montre MTG-B2000 est également dotée de la technologie Triple G Resist qui lui permet de résister aux chocs dus à une chute, à la gravité centrifuge et aux vibrations, assurant ainsi sa solidité.