Casio lanza el G-SHOCK con bisel y correa integrados

TOKIO, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de los últimos nuevos relojes G-SHOCK resistentes a los golpes: cuatro modelos GA-B001 y GA-B001G con una construcción de bisel y correa totalmente nueva e integrada.

GA-B001/GA-B001G GA-B001-1A/GA-B001-4A/GA-B001G-1A/GA-B001G-2A Integrated bezel and band construction (GA-B001G)

Con el GA-B001 y el GA-B001G, Casio aporta ingenio a la estructura exterior para conseguir una construcción integrada del bisel y la correa en un reloj resistente a los golpes. Son los primeros relojes G-SHOCK que incorporan esta innovadora estructura, que consta de dos componentes separados que se conectan en las posiciones de las 9 y las 3 en punto. La construcción moldeada sigue las líneas de la muñeca, minimizando el espacio entre la muñeca y el reloj para un mejor ajuste.

El diseño de estos nuevos relojes evoca una puerta de entrada a los mundos de la realidad virtual. Con un diseño geométrico de la esfera y marcas de índice redondas, estos relojes son un estudio del diseño del futuro cercano.

En cuanto al color, los modelos GA-B001 presentan el color negro de la marca G-SHOCK y un nuevo tono de rojo, y los modelos GA-B001G emplean la impresión de colores degradados en materiales translúcidos para el bisel y la correa.

Todos estos relojes están equipados con funciones Mobile Link para emparejarse con un smartphone a través de Bluetooth®. Cuando se utiliza con la aplicación dedicada de CASIO WATCHES, el reloj se ajusta automáticamente a la hora correcta. Además, la función de información de la aplicación envía notificaciones en el reloj cuando la aplicación recibe actualizaciones sobre nuevos productos y otra información.

