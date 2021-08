- Casio lanzará nuevos relojes de la gama EDIFICE con fibra de carbono 6K en colaboración con la Scuderia AlphaTauri

El esquema de color muestra el azul marino del equipo con toques fluorescentes

TOKIO, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha dado a conocer hoy el lanzamiento de nuevas incorporaciones dentro de la gama de cronógrafos de alto rendimiento EDIFICE basados en el concepto de marca de "velocidad e inteligencia". Los modelos EQB-1200AT, EFS-S580AT y EFR-571AT disponen de un dial fabricado en carbono 6K*, siendo el tercer conjunto de modelos de colaboración que se han creado junto al equipo de Formula OneTM Scuderia AlphaTauri.

*Se trata de un material tejido con filamentos que constan cada uno de 6.000 fibras de carbono.