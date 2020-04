Casio oferece gratuitamente emuladores de calculadoras (cientificas e gráficas) disponíveis no site da Casio. É uma ferramenta de aprendizagem que permite apoiar o estudo de matemática / física - química durante este período de isolamento e encerramento das escolas

As licenças são pagas, o pacote PLUS dá aos usuários acesso a todas as funções de cálculo e gráficos mais avançadas da ClassPad.net. A Casio também possibilitou que o software Manager (gráficas) e Emulator (cientificas) seja gratuito para professores que necessitam de continuar a dar aulas on-line. Todos os softwares são gratuitos até 31 de agosto de 2020*.

ClassPad.net é um serviço via Internet que permite aos usuários calcular funções, fazer gráficos e realizar tanto cálculos estatísticos quanto geométricos. Os usuários podem dispor livremente de fórmulas numéricas, figuras geométricas e gráficos na janela do navegador. A Casio proporciona agora o seu melhor pacote PLUS gratuitamente -- dando a todos os usuários acesso a um sistema de cálculo algébrico via computador (CAS, na sigla em inglês) que pode realizar uma ampla variedade de cálculos baseado em expressões, bem como outros recursos avançados, como a capacidade de escrever à mão expressões matemáticas. Gráficos e outros dados criados no ClassPad.net podem ser salvos e compartilhados para aprendizagem individual em casa e aulas on-line.

A outra oferta agora gratuita, o software Casio Manager e Emulator para professores, que pode ser usada para reproduzir as operações de calculadoras gráficas e científicas nos computadores. Ambas as apps funcionam com ferramentas de conferência de vídeo para facilitar a visualização de gráficos e fórmulas. O utilizador escreve no seu ecrã do computador durante uma aula on-line. Mesmo quando os alunos não conseguem se reunir pessoalmente devido ao período de encerramento das escolas ou porque devem ficar em casas, os professores podem usar essas ferramentas para ensinar conteúdos programáticos. Basta baixar e instalar os aplicativos de software a partir do site abaixo.

Período de oferta gratuita

De 15 de abril de 2020 até 31 de agosto de 2020*

Site especial:

https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/

A Casio também tem o site oficial para professores e alunos.

Escolha o idioma de seu país a partir do link http://edu.casio.com/ke/links/#links.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

