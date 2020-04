CASIO ofrece licencias gratuitas de su emulador de calculadoras escolares al sector educativo

Apoya las clases en Internet y el estudio en casa para estudiantes y profesores en todo el mundo.

TOKIO, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd., anunció hoy que está ofreciendo en todo el mundo, sin cargo alguno, el paquete completo PLUS de su servicio web ClassPad.net para cálculos matemáticos con el fin de apoyar a estudiantes y profesores que siguen trabajando a pesar del cierre de los colegios debido a la pandemia del coronavirus. Disponible generalmente con una suscripción de pago, el paquete PLUS permitirá a los usuarios acceder a los elementos más avanzados para la creación de gráficos y el cálculo de funciones de ClassPad.net. Casio ofrece también sin cargo sus aplicaciones de software Manager y Emulator a los profesores para dar clase a través de Internet. Ambos serán gratis hasta el 31 de agosto de 2020*.