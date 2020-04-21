CASIO ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ ПО НАУЧНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРАМ И УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ

News provided by

CASIO COMPUTER CO., LTD

Apr 21, 2020, 23:21 ET

Чтобы поддержать изучение математики, когда школы закрыты, CASIO организует бесплатный доступ к Интернет-ресурсам по научным калькуляторам и учебным пособиям

ТОКИО (TOKYO), 22 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- компания CASIO Computer Co., Ltd. объявила сегодня о том, что она сделала бесплатной для использования по всему миру наиболее полную версию интернет-приложения для изучения математики ClassPad.net, чтобы помочь учащимся и учителям, чьи школы были закрыты из-за новой пандемии коронавируса. Пакет PLUS, обычно доступный в рамках платной подписки, предоставляет пользователям доступ ко всем самым современным функциям расчета и графического отображения функций. Также CASIO бесплатно предоставила свои программные приложения Менеджер и Эмулятор для учителей, проводящих онлайн-занятия. Оба будут бесплатны до 31 августа 2020 года*.

ClassPad.net
ClassPad.net
ClassPad Manager and ClassWiz Emulator
ClassPad Manager and ClassWiz Emulator
ClassPad.net ClassPad Manager and ClassWiz Emulator

* Приложения CASIO ClassPad и CASIO fx-CG500 для (iOS/Android): бесплатны в течение 6 месяцев с даты загрузки приложения.

ClassPad.net – это интернет-приложение, которое предоставляет пользователям возможность вычислять функции, строить графики, выполнять статистические вычисления, а также геометрические построения. Пользователи могут свободно вводить числовые формулы, геометрические фигуры и графики в окне браузера. Сейчас CASIO предоставляет наиболее полный пакет PLUS на безвозмездной основе. Таким образом, все пользователи получают доступ к системе компьютерной алгебры (CAS), с помощью которой можно выполнять широкий спектр операций с математическими выражениями, а также к другим дополнительным функциям, например, возможность рукописного ввода математических выражений. Графики и другие данные, созданные в приложении ClasPad.net, могут быть сохранены и предоставлены для индивидуального обучения дома и в онлайн-классах.

Другое предложение на безвозмездной основе, касается программных продуктов для учителей CASIO менеджер и эмулятор. Педагог может использовать их для воспроизведения на ПК действий, которые проводятся на научных калькуляторах. Оба приложения работают с инструментами видеоконференцсвязи, чтобы ученикам было удобно видеть графики и формулы, которые педагог записывает на своем экране во время онлайн-урока. Даже когда ученики не могут очно общаться на уроке из-за закрытия школ, учителя могут использовать эти инструменты для простого обучения методам расчетов через Интернет. Просто загрузите и установите приложения с специального веб-сайта ниже.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С 15 апреля 2020 года до 31 августа 2020 года*

*Приложения CASIO ClassPad и CASIO fx-CG500 для (iOS/Android): бесплатны в течение 6 месяцев с даты загрузки приложения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/

Компания Casio также создала официальный веб-сайт для преподавателей и учащихся.
Перейдите по ссылке ниже и выберите нужный вам язык: http://edu.casio.com/ke/links/#links.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Manager.jpg  

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

Also from this source

Společnost Casio poskytuje webovou službu vědecké kalkulačky a...

Casio poskytuje bezplatné webové služby vedeckej kalkulačky a...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

CASIO ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ ПО НАУЧНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРАМ И УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ

News provided by

CASIO COMPUTER CO., LTD

Apr 21, 2020, 23:21 ET