CASIO ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ ПО НАУЧНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРАМ И УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ
Apr 21, 2020, 23:21 ET
Чтобы поддержать изучение математики, когда школы закрыты, CASIO организует бесплатный доступ к Интернет-ресурсам по научным калькуляторам и учебным пособиям
ТОКИО (TOKYO), 22 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- компания CASIO Computer Co., Ltd. объявила сегодня о том, что она сделала бесплатной для использования по всему миру наиболее полную версию интернет-приложения для изучения математики ClassPad.net, чтобы помочь учащимся и учителям, чьи школы были закрыты из-за новой пандемии коронавируса. Пакет PLUS, обычно доступный в рамках платной подписки, предоставляет пользователям доступ ко всем самым современным функциям расчета и графического отображения функций. Также CASIO бесплатно предоставила свои программные приложения Менеджер и Эмулятор для учителей, проводящих онлайн-занятия. Оба будут бесплатны до 31 августа 2020 года*.
* Приложения CASIO ClassPad и CASIO fx-CG500 для (iOS/Android): бесплатны в течение 6 месяцев с даты загрузки приложения.
ClassPad.net – это интернет-приложение, которое предоставляет пользователям возможность вычислять функции, строить графики, выполнять статистические вычисления, а также геометрические построения. Пользователи могут свободно вводить числовые формулы, геометрические фигуры и графики в окне браузера. Сейчас CASIO предоставляет наиболее полный пакет PLUS на безвозмездной основе. Таким образом, все пользователи получают доступ к системе компьютерной алгебры (CAS), с помощью которой можно выполнять широкий спектр операций с математическими выражениями, а также к другим дополнительным функциям, например, возможность рукописного ввода математических выражений. Графики и другие данные, созданные в приложении ClasPad.net, могут быть сохранены и предоставлены для индивидуального обучения дома и в онлайн-классах.
Другое предложение на безвозмездной основе, касается программных продуктов для учителей CASIO менеджер и эмулятор. Педагог может использовать их для воспроизведения на ПК действий, которые проводятся на научных калькуляторах. Оба приложения работают с инструментами видеоконференцсвязи, чтобы ученикам было удобно видеть графики и формулы, которые педагог записывает на своем экране во время онлайн-урока. Даже когда ученики не могут очно общаться на уроке из-за закрытия школ, учителя могут использовать эти инструменты для простого обучения методам расчетов через Интернет. Просто загрузите и установите приложения с специального веб-сайта ниже.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С 15 апреля 2020 года до 31 августа 2020 года*
*Приложения CASIO ClassPad и CASIO fx-CG500 для (iOS/Android): бесплатны в течение 6 месяцев с даты загрузки приложения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/
Компания Casio также создала официальный веб-сайт для преподавателей и учащихся.
Перейдите по ссылке ниже и выберите нужный вам язык: http://edu.casio.com/ke/links/#links.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Manager.jpg
SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD
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