CASIO ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ ПО НАУЧНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРАМ И УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ

ClassPad.net – это интернет-приложение, которое предоставляет пользователям возможность вычислять функции, строить графики, выполнять статистические вычисления, а также геометрические построения. Пользователи могут свободно вводить числовые формулы, геометрические фигуры и графики в окне браузера. Сейчас CASIO предоставляет наиболее полный пакет PLUS на безвозмездной основе. Таким образом, все пользователи получают доступ к системе компьютерной алгебры (CAS), с помощью которой можно выполнять широкий спектр операций с математическими выражениями, а также к другим дополнительным функциям, например, возможность рукописного ввода математических выражений. Графики и другие данные, созданные в приложении ClasPad.net, могут быть сохранены и предоставлены для индивидуального обучения дома и в онлайн-классах.

Другое предложение на безвозмездной основе, касается программных продуктов для учителей CASIO менеджер и эмулятор. Педагог может использовать их для воспроизведения на ПК действий, которые проводятся на научных калькуляторах. Оба приложения работают с инструментами видеоконференцсвязи, чтобы ученикам было удобно видеть графики и формулы, которые педагог записывает на своем экране во время онлайн-урока. Даже когда ученики не могут очно общаться на уроке из-за закрытия школ, учителя могут использовать эти инструменты для простого обучения методам расчетов через Интернет. Просто загрузите и установите приложения с специального веб-сайта ниже.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С 15 апреля 2020 года до 31 августа 2020 года*

*Приложения CASIO ClassPad и CASIO fx-CG500 для (iOS/Android): бесплатны в течение 6 месяцев с даты загрузки приложения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ

https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/

Компания Casio также создала официальный веб-сайт для преподавателей и учащихся.

Перейдите по ссылке ниже и выберите нужный вам язык: http://edu.casio.com/ke/links/#links.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Manager.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD