Чтобы поддержать изучение математики, когда школы закрыты, CASIO организует бесплатный доступ к Интернет-ресурсам по научным калькуляторам и учебным пособиям

ТОКИО (TOKYO), 22 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- компания CASIO Computer Co., Ltd. объявила сегодня о том, что она сделала бесплатной для использования по всему миру наиболее полную версию интернет-приложения для изучения математики ClassPad.net, чтобы помочь учащимся и учителям, чьи школы были закрыты из-за новой пандемии коронавируса. Пакет PLUS, обычно доступный в рамках платной подписки, предоставляет пользователям доступ ко всем самым современным функциям расчета и графического отображения функций. Также CASIO бесплатно предоставила свои программные приложения Менеджер и Эмулятор для учителей, проводящих онлайн-занятия. Оба будут бесплатны до 31 августа 2020 года*.