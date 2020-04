Casio poskytuje bezplatné webové služby vedeckej kalkulačky a učebné nástroje na podporu štúdia matematiky počas povinného uzatvorenia škôl

Podpora online vyučovania a domáceho štúdia pre študentov a učiteľov na celom svete

TOKIO, 22. apríla 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd., dnes oznámila, že na celom svete bezplatne ponúka celý balíček PLUS, ktorý obsahuje webovú službu ClassPad.net pre matematické výpočty, s cieľom podporiť študentov a učiteľov v období, kedy sú školy uzavreté kvôli pandémii koronavírusu. Balíček PLUS je bežne dostupný po zaplatení predplatného a poskytuje používateľom prístup ku všetkým najpokročilejším funkciám výpočtov a tvorbe grafov ClassPad.net. Casio tiež bezplatne poskytuje softvérové aplikácie Manager a Emulator pre učiteľov, ktorí vedú online kurzy. Obe budú zadarmo do 31. augusta 2020*.