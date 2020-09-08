Casio представила новую модель G-SHOCK со сменными ремешками и оправами циферблата

Эта новинка в серии 5600 наследует легендарную квадратную форму первых часов G-SHOCK, но комплектуется сразу тремя видами заменяемых ремешков и двумя оправами, что заметно повышает удобство для преданных поклонников бренда. Как и все предыдущие модели серии 5600, конструкция ремешка DWE-5600CC смягчает удар в случае падения часов, а также оснащена инновационным скользящим рычажком для простого отсоединения. В отличие от традиционного циферблата, оправа которого крепится к корпусу при помощи винтов, новинка получила обновленную конструкцию с четырьмя небольшими крючками из углеволокна. Эти часы - первая модель в линейке 5600 с применением технологии Carbon Core Guard: для дополнительной ударопрочности корпус устройства укреплен углеволокном.