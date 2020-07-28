Casio представила первую модель совместной коллекции G-SHOCK × Rui Hachimura

Хатимура, успешно отыгравший первый профессиональный сезон в американской баскетбольной лиге, является отличным партнером для бренда G-SHOCK, который, как и Руи, стремится покорять мировые вершины, оставаясь при этом верным своим японским корням. Комментируя выпуск именной модели, спортсмен прокомментировал: "Специалистам Casio удалось создать потрясающие часы, полностью соответствующие моей концепции. На мой взгляд, они прекрасно впишутся в любой образ. Я был очень рад увидеть и собственную "метку Черного самурая" - этот символ несет для меня особый смысл". Casio и Раи Хатимура подписали соглашение о международном партнерстве в ноябре 2019 года. Хатимура, со студенческих лет питающий слабость к часам G-SHOCK, стал первым баскетболистом, приглашенным Сasio для создания именной коллекции.