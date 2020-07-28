Casio представила первую модель совместной коллекции G-SHOCK × Rui Hachimura
Jul 28, 2020, 21:30 ET
ТОКИО (TOKYO), 29 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня представила новинку в линейке ударопрочных наручных часов - GST-B100RH. Это первая модель, созданная в сотрудничестве с профессиональным баскетболистом Руи Хатимурой (Rui Hachimura).
Хатимура, успешно отыгравший первый профессиональный сезон в американской баскетбольной лиге, является отличным партнером для бренда G-SHOCK, который, как и Руи, стремится покорять мировые вершины, оставаясь при этом верным своим японским корням. Комментируя выпуск именной модели, спортсмен прокомментировал: "Специалистам Casio удалось создать потрясающие часы, полностью соответствующие моей концепции. На мой взгляд, они прекрасно впишутся в любой образ. Я был очень рад увидеть и собственную "метку Черного самурая" - этот символ несет для меня особый смысл". Casio и Раи Хатимура подписали соглашение о международном партнерстве в ноябре 2019 года. Хатимура, со студенческих лет питающий слабость к часам G-SHOCK, стал первым баскетболистом, приглашенным Сasio для создания именной коллекции.
Новые GST-B100RH - эксклюзивная модель, в дизайне которой Раи принимал активное участие. "Сердцем" этих часов служит аналоговый хронограф GST-B100 из серии G-STEEL в корпусе из комбинации различных материалов с большим циферблатом. Стильная модель представлена в черном цвете с металлическими деталями с трендовым покрытием ионами золота. Часы украшает логотип hachi ("8" на японском), олицетворяющий одновременно и имя игрока, и номер, под которым он выходит на площадку. Риски на циферблате и кнопка в положении на 8 часов выделяются яркими красными акцентами. На тыльной стороне часов, зажиме ремешка и упаковке красуется личная эмблема Хатимуры - "метка Черного самурая".
Руи Хатимура
- Спортсмен родился 8 февраля 1998 года в префектуре Тояма.
- По окончании средней школы "Мейсей" в префектуре Мияги в 2016 году он продолжил обучение в американском Университете Гонзага.
- Став первым японским игроком в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), он помог команде своего вуза выйти в финал национального турнира.
- Хатимура стал первым в истории профессиональной баскетбольной лиги США японским игроком, отобранным для участия в лиге в первом же конкурсном раунде (заняв девятое место в общем зачете).
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1215960/G_SHOCK_Rui_Hachimura.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1216501/GST_B100RH.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1215959/G_SHOCK.jpg
SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD