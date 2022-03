Casio s'apprête à commercialiser le nouveau modèle MT-G antichoc avec profil plus fin

*MTG-B1000

Faisant pleinement usage de la technologie de montage haute densité, Casio a développé le module le plus fin à ce jour pour une montre-chronographe solaire G-SHOCK. Pour répondre à la toute nouvelle structure antichoc requise par ce nouveau module mince, Casio offre une structure Dual Core Guard encore plus avancée. La structure de protection nouvellement conçue protège le module avec un boîtier en résine renforcée de carbone et encercle l'extérieur avec des composants métalliques, en conservant l'apparence et la texture du métal tout en réduisant le poids et en protégeant davantage le module grâce à un fond de boîtier doté de côtés surélevés.

Des procédés répétés de pressage, de découpe et de polissage sont appliqués pour fabriquer un fond en acier inoxydable qui présente une saillie vers le haut sous forme 3D. Les côtés surélevés protègent la couronne et les boutons et servent de pattes de fixation pour le bracelet. Toutes ces conceptions et technologies innovantes ont permis de créer une montre en métal avec un boîtier de seulement 12,1 mm qui est extrêmement confortable à porter.

Sur le plan fonctionnel, la MTG-B3000 dispose d'un calibrage radiocommandé et de la connectivité Smartphone Link au moyen de Bluetooth®. La montre se connecte à l'application smartphone CASIO WATCHES dédiée pour s'ajuster automatiquement à l'heure exacte. Elle est également équipée d'un système de charge solaire et d'un éclairage LED haute luminosité pour plus de confort et une plus grande facilité d'utilisation.

