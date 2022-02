Casio s'apprête à lancer une montre G-SHOCK exceptionnelle au design noir entièrement métallique

La GMW-B5000MB réunit des composants individuels traités avec des finitions de rodage* et de multiples polissages dans une montre résistante aux chocs de qualité supérieure, au look unique et attrayant qui tire le meilleur parti de la richesse de la texture et de la sensation.

L'ensemble de l'extérieur de cette montre est adouci et traité par placage ionique noir pour offrir une sophistication noire mate, et des finitions supplémentaires sont appliquées à des détails individuels. La finition dentée des zones en relief sur le côté de la lunette et sur les côtés du bracelet conserve une texture métallique, tout en tempérant la brillance. La finition miroir, en revanche, ajoute un éclat brillant à la surface des vis, des boutons et d'autres détails.

Avec ce dernier modèle, Casio ajoute également un nouveau processus de finition. Après le placage ionique noir initial, la surface supérieure de la lunette est à nouveau polie avec une finition capillaire pour exposer la plus grande partie de l'acier inoxydable en dessous, avec sa brillance argentée. L'intégration chic et transparente de la teinte argentée de l'acier inoxydable de la lunette et du noir mat du corps, complétée par de multiples finitions complexes, donne lieu à un design de qualité magnifiquement détaillé, au look unique et sophistiqué.

* Technique de finition de surface qui consiste à polir une surface en la pulvérisant de fins abrasifs

La fonctionnalité de la GMW-B5000MB est tout aussi bonne que son design. La montre est dotée d'une réception standard d'ondes radio et d'une connectivité Smartphone Link, ce qui permet à son propriétaire d'utiliser l'application G-SHOCK Connected pour maintenir un chronométrage précis et gérer facilement ses alarmes, l'heure universelle ainsi que d'autres paramètres. La montre peut également utiliser les fonctionnalités pratiques de rappel et de recherche du téléphone lorsqu'elle est associée à l'application.

