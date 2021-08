Casio s'apprête à sortir un deuxième modèle signature Rui Hachimura

La nouvelle montre GM-110RH est un modèle signature conçu en collaboration avec Hachimura, qui est un fan de G-SHOCK depuis qu'il est à l'école. La GM-110RH est inspirée de la GM-110, qui présente une lunette en métal et une conception élégante. Le cadran de la montre et la boucle du bracelet de la GM-110RH sont ornés d'accents de jaune, rouge et vert, qui reprennent les couleurs du drapeau national du Bénin, la terre ancestrale d'Hachimura. L'aiguille des heures jaune, l'aiguille des minutes rouge, le cadran incrusté de vert et le pont en Y sont disposés pour une visibilité optimale.

La nouvelle montre est proposée non seulement avec le bracelet en uréthane noir de base, mais aussi avec un bracelet en uréthane à motif de tissu kente ouest-africain inspiré des vêtements traditionnels de la région. Il est facile de passer de l'un à l'autre. Le logo « Black Samurai », signature d'Hachimura, est gravé sur la plaque arrière, la boucle du bracelet et l'emballage spécial. Le symbole hachi en japonais (qui signifie « huit ») représente à la fois son nom et son numéro de maillot.

Hachimura s'est exprimé sur le nouveau modèle : « La montre s'inspire de mes racines béninoises et africaines, qui sont très importantes pour moi. Le design du bracelet et le cadran de la montre évoquent des éléments de la culture béninoise et je suis ravi de voir comment Casio a donné vie à mes idées. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1587038/GM_110RH.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1587040/image_5009366_23999047.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1587039/image_5009366_23999126.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD