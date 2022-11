Casio s'apprête à sortir un troisième modèle signé Rui Hachimura

Le design du cadran et du bracelet est inspiré par la chaîne de montagnes de Tateyama, située dans la préfecture natale de Rui Hachimura au Japon

TOKYO, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie du modèle DW-6900RH, dernier ajout en date à sa gamme de montres antichocs G-SHOCK. La DW-6900RH est le troisième modèle signature conçu en collaboration avec le basketteur professionnel Rui Hachimura, qui évolue en NBA.

Hachimura joue pour les Washington Wizards, mais il est également un membre clé de l'équipe nationale japonaise de basket-ball. Casio a signé un accord de partenariat mondial avec Hachimura en novembre 2019 pour le soutenir dans les grands défis qu'il s'apprête à relever.

La nouvelle DW-6900RH est un modèle signature conçu en collaboration avec Hachimura. Cette conception commence avec le modèle antichoc DW-6900, surnommé la « montre à trois yeux » en raison de sa rangée de trois indicateurs sur le cadran, et affiche la chaîne de montagnes de Tateyama à Toyama, la préfecture natale de Rui Hachimura.

Le cadran arbore une carte des contours de la chaîne de montagnes Tateyama, et l'impression bleu clair sur le bracelet blanc représente de majestueux sommets enneigés. Comme pour tous les modèles signatures, RUI HACHIMORA orne le verre de montre et son logo signature « Black Samurai » apparaît sur le fond du boîtier, sur l'écran LCD lorsque le rétroéclairage est allumé, et sur l'emballage spécial. Les tons bleu clair et blancs sont vivifiants et s'inspirent des racines de Rui Hachimura, donnant vie à la fonte des neiges des Alpes japonaises.

Voici ce que Rui Hachimura a déclaré à propos de sa dernière montre signature : « J'ai conçu ce troisième modèle à partir d'une image des montagnes de Tateyama, dans ma ville natale de Toyama, un endroit rempli de bons souvenirs, avec des couleurs vives et une magnifique vue de Tateyama comme motif. J'espère qu'il vous plaira ! »

