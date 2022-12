Casio sort des montres G-SHOCK « Adventurer's Stone » à l'occasion de son 40e anniversaire

Les modèles à lunettes métalliques évoquent un éclat minéral

TOKYO, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de nouveautés dans sa série de montres G-SHOCK résistantes aux chocs à l'occasion du 40e anniversaire de la marque G-SHOCK et en hommage à sa quête continue de solidité. Les six modèles Adventurer's Stone s'inspirent des pierres que les aventuriers ont longtemps utilisées pour naviguer.

Adventurer's Stone GM-5640GEM, GM-114GEM and GM-2140GEM GM-S5640GEM, GM-S114GEM and GM-S2140GEM

Depuis le lancement de la toute première G-SHOCK, la DW-5000C, la marque n'a cessé d'évoluer non seulement en matière de résistance aux chocs, mais aussi du point de vue de la fonctionnalité et de l'aspect extérieur.

Les modèles résistants aux chocs Adventurer's Stone du 40e anniversaire s'inspirent des pierres*1 connues comme de précieuses boussoles par les aventuriers depuis le Moyen Âge. Le concept d'innovation continue de la marque G-SHOCK inspire les gens à relever de nouveaux défis, et la conception de cette ligne repose sur la valeur que ces pierres ont toujours eu pour les gens en quête d'aventure.

*1 Pendant les voyages, les propriétés de réfraction de la lumière des pierres, même par temps nuageux, ont servi de boussole pour déterminer la position du soleil.

Les lunettes métalliques des montres sont forgées et texturées*2 pour reproduire la sensation rugueuse de la pierre. La surface texturée est également aiguisée, tandis que le dessus et les côtés sont traités avec des finitions fines et brillantes qui font ressortir une beauté cristalline. Chaque modèle est inspiré par un type de pierre différent, la lunette est traitée avec l'un des nombreux différents placages ioniques colorés pour reproduire l'apparence spécifique du minéral et la façon unique dont il brille selon la luminosité et la coupe transversale de la pierre. Le bracelet de chaque modèle est assorti à sa lunette.

*2 La lunette GM-S5640GEM n'est pas sortie.

Comme il convient à un modèle anniversaire, le logo anniversaire est gravé à l'arrière du boîtier, il y a quatre étoiles pour signifier les 40 années sur la boucle du bracelet, et la phrase « SINCE1983 » apparaît sur le cadran.

Modèle Couleurs GM-5640GEM Arc-en-ciel & Noir GM-114GEM Doré & Noir GM-2140GEM Bleu & Bleu GM-S5640GEM Arc-en-ciel & Blanc GM-S114GEM Violet & Noir GM-S2140GEM Doré & Blanc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965198/G40th_AdventurersStone_kv_16x9.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965196/PRNewswire_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965197/PRNewswire_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.