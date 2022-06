Casio sortira des montres G-SHOCK présentant des personnages de la série Master of G

Des personnages emblématiques ramenés à la vie dans un design camouflage

TOKYO, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le tout dernier ajout à sa marque de montres antichocs G-SHOCK. La montre DW-5600GU-7 présente des personnages de modèles Master of G conçus pour une utilisation sur terre, dans la mer et dans les airs, le tout en une seule montre.