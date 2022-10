Casio stellt in Zusammenarbeit mit Eric Haze entworfene Uhr zum 40-jährigen Jubiläum von G-SHOCK vor

Graviertes Jubiläumslogo auf dem Gehäuseboden

TOKIO, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung der neuesten Ausgabe der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt gegeben. Die GMW-B5000EH ist ein Modell, das in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Graffiti-Künstler Eric Haze anlässlich des bevorstehenden 40-jährigen Jubiläums von G-SHOCK im April 2023 entwickelt wurde.

GMW-B5000EH GMW-B5000EH and Band When light is activated and 40th anniversary logo

Seit der ersten G-SHOCK-Uhr im Jahr 1983 hat sich die Marke in Sachen Langlebigkeit und einzigartigem Design als unschlagbar etabliert. Indem G-SHOCK diese Qualitäten in Kooperationen in den Bereichen Mode, Sport, Kunst, Musik und anderen kulturellen Bereichen einbringt, hat sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht.

Seit 1999 arbeitet der in New York geborene Künstler und Designer Eric Haze regelmäßig mit G-SHOCK zusammen. Neben dem Entwurf der Logos und Markenzeichen zum G-SHOCK-Jubiläum hat Haze auch an mehreren G-SHOCK-Modellen mitgewirkt.

Die GMW-B5000EH ist eine stoßfeste Uhr, die in Zusammenarbeit mit Haze entwickelt wurde, um das 40-jährige Jubiläum von G-SHOCK zu feiern. Das erste Kooperationsmodell im Vollmetalldesign basiert auf der GMW-B5000D, die das Design der allerersten G-SHOCK aufgreift, und verfügt über ein Armband mit dem unverwechselbaren Haze-Motiv. Schwarzes Lackmaterial wird auf das Edelstahlband aufgetragen, das dann mit lasergravierten Punktmustern überzogen wird, um das Werk des Künstlers in einem schicken, einfarbigen Farbschema wiederzugeben.

Das von Haze entworfene Logo zum 40-jährigen Jubiläum der G-SHOCK ist auf dem Gehäuseboden eingraviert, und das Markenlogo von Haze erscheint auf dem Display der Uhr, wenn das Licht eingeschaltet wird. Diese und andere besondere Designelemente vermitteln ein hochwertiges und zugleich verspieltes Erscheinungsbild, das diese Kollaboration zum perfekten Modell für den Auftakt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum von G-SHOCK macht.

Eric Haze

Der legendäre New Yorker Künstler und Designer Eric Haze ist einer der gefragtesten Kreativschaffenden im Bereich des zeitgenössischen Designs, der Straßenkunst und der von Künstlern initiierten Markenkooperationen.

