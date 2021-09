Casio uvádza na trh model EDIFICE v spolupráci s Honda Racing s „majstrovskou bielou"

Vonkajší prstenec ciferníka je ukončený autentickou bielou farbou šampionátu

TOKIO, 24. septembra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila vydanie bielej edície hodiniek ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition, ktoré vzišli z najnovšej spolupráce so spoločnosťou Honda Racing v rade výkonných kovových chronografov EDIFICE. Séria je založená na koncepte značky „Rýchlosť a inteligencia".