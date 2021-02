Casio uvede na trh nové hodinky řady MT-G inspirované krásou modrého fénixe

Využívající technologie iontového pokovování, které fazetě a pouzdru dodává duhový odlesk

TOKIO, 1. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila speciální nový přírůstek do své rodiny nárazuvzdorných hodinek G-SHOCK. Nové hodinky MTG-B2000PH patří do řady MT-G využívající konstrukci, která maximálně profituje z vlastností kovů a pryskyřice. Design hodinek MTG-B2000PH je inspirován mytologickým modrým fénixem. Na povrchovou úpravu fazety a pouzdra bylo využito technologie iontového pokovování, která hodinkám dodává duhový odlesk.